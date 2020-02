Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, desfez-se em elogios a Bruno Fernandes no final do jogo com o Watford (3-0) em que o português fez um golo e uma assistência.

«Ele chegou e deu ânimo a toda a gente. Não apenas à equioa, mas também aos adeptos. Encaixou desde o primeiro minuto no nosso grupo com a sua grande personalidade.»

«Mostrou-se logo confiante, é como uma mistura de Paul Scholes e Juan Sebastián Verón», frisou Solskjaer.