Ao quarto jogo, Bruno Fernandes estreou-se a marcar pelo Manchester United, num dia em que esteve diretamente envolvido em todos os golos da vitória dos red devils sobre o Watford por 3-0.

O médio internacional português recolheu palavras elogiosas de adeptos, companheiros de equipa, do treinador, mas também de ex-jogadores e imprensa.

A Sky Sports diz que Bruno «inspirou o Manchester United» e que abriu o marcador no jogo com um «penálti batido de forma descarada».

O Manchester Evening News atribui nota 8 ao ex-Sporting, o Guardian diz que Bruno Fernandes «promete levar o Manchester United à Liga dos Campeões».

Destaque ainda para os cânticos dos adeptos dirigidos pelos adeptos a Bruno e para a visão do ex-avançado Peter Crouch, que disse ao Match of the Day 2 que o médio tem uma «arrogância» que lhe agrada.

O Mirror vai mais longe: «O Manchester United tem um novo Cantona.

Consulte tudo na galeria associada