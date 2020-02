Ao quarto jogo, a estreia a marcar pelo Manchester United (para além de uma assistência). Bruno Fernandes concretizou mais um sonho e começa a já começa a assumir elevada influência na manobra da equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer.

«Sabe muito bem. Para mim é outro sonho realizado. Estas semanas têm sido fantásticas para mim e para a equipa. Empatámos com o Wolverhampton, mas depois fizemos bons jogos: fora, com o Chelsea, e agora a receção ao Watford. Estou muito feliz com a conquistar destes três pontos, e por estarmos a subir na tabela classificativa», afirmou o internacional português, em entrevista ao canal do clube.

A estreia a marcar foi acompanhada ao vivo pela família mais próxima, que viajou para Inglaterra na passada sexta-feira, conforme revelou o jogador.

Para além dos elogios do treinador e dos colegas, Bruno Fernandes também já sente o carinho dos adeptos, que têm entoado o seu nome nas bancadas.

«Sinto-me bem com isso. Os adeptos são incríveis e dão-me mais confiança para jogar e andar feliz, mas também os meus colegas contribuem para isso. Eles ajudam-me muito, dão-me muita confiança, confiam em mim, e isso é o mais importante», concluiu.