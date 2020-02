Retardar a marcação de uma bola em jogo é uma das estratégias mais utilizadas quando uma equipa quer fazer aquilo que na gíria do futebol é conhecido como «queimar tempo».

Na semana passada, num jogo a contar para o campeonato sul-africano, os jogadores do Sundowns levaram esse esquema ardiloso a um extremo raramente visto num jogo de futebol, na receção ao Bloemfontein Celtic.

Pouco depois dos 80 minutos, quatro jogadores da casa candidataram-se para bater o mesmo canto, trocando entre eles e retardando tempo até serem admoestados pelo árbitro.

Apesar da natural insatisfação, até o treinador da equipa visitante, que corria contra o tempo e um resultado negativo de 2-1 (que acabou por mantér-se até final), deixou escapar um sorriso.

No final do jogo, na zona de entrevistas rápidas, o treinador do Sundowns apresentou a sua versão dos factos. «Fizemos o que tínhamos de fazer. O Sundowns nunca atrasa o jogo. Não é bonito, mas fizemos o que tínhamos de fazer.»

Veja o que se passou: