Diogo Jota não passou ao lado da mais recente conquista de Tyson Fury, pugilista inglês que se sagrou campeão mundial de pesos-pesados na madrugada de domingo.

O avançado português do Wolverhampton recorreu às redes sociais para dar os parabéns a Fury com um apontamento de humor à mistura. «Felizmente para ti não foi contra mim», disse numa publicação acompanhada por uma fotografia em que ambos surgem ao lado um do outro.

Tyson Fury derrotou Deontay Wilder, norte-americano que nunca tinha sido derrotado nos 43 combates realizados como profissionais.