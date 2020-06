O Maiorca-Barcelona ficou marcado por um momento inusitado. Um adepto furou o impedimento de assistir a jogos ao vivo e invadiou o relvado, forçando à interrupção da partida durante breves instantes.

Sem comprometer a distância de segurança, o espectador (com uma camisola da Argentina) começou por tirar uma fotografia com Jordi Alba e começou depois a dirigir-se para a zona do terreno onde estava Lionel Messi, mas foi intercetado antes pela segurança do recinto.

O episódio, que à luz dos tempos que correm pode ser descrito, mais do que noutros tempos, como um incidente, arrancou, ainda assim, alguns sorrisos por parte dos jogadores, que anseiam certamente pelo regresso do futebol com público nas bancadas.

Veja o vídeo em anexo e as fotos na galeria associada.