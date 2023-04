O Botafogo venceu, no último domingo, a Taça Rio após golear o Audax por 5-2 na segunda mão da final da prova. Apesar do título conquistado, os jogadores do Fogão celebraram de forma tímida e nem sequer ergueram o troféu.



A julgar pelos festejos (ou pela falta deles) ninguém diria que tinham vencido.



Este foi o primeiro título que Luís Castro conquistou desde que chegou ao Brasil. A Taça Rio é disputada pelos clubes que ficaram entre o quinto e o oitavo lugares na primeira fase da Taça Guanabara, sendo que o vencedor da Taça Rio garante uma vaga na Copa do Brasil de 2024.



Ora veja: