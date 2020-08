O Lille anunciou este domingo a contratação de Angel Gomes, avançado de 19 anos que é filho de Gil Gomes, ex-internacional jovem português e campeão do Mundo sub-20 em 1991.

Não se trata propriamente de uma novidade, até porque na passada quarta-feira o jovem futebolista formado no Manchester United foi oficializado como reforço do Boavista por empréstimo... do Lille.

Agora, o clube francês que é parceiro do Boavista confirmou também a cedência por uma época aos axadrezados.

Angel Gomes assinou pelo Lille um contrato válido até 2025.