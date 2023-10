O UD Ibiza sofreu a primeira derrota desta temporada no domingo, na receção ao Intercity (3-1), e esta vai ser difícil de digerir.

Os forasteiros colocaram-se a vencer por 2-0, os anfitriões ainda reagiram antes do último quarto de hora, mas um penálti nos descontos deitou por terra as aspirações do Ibiza. Mas o lance que dá origem ao castigo máximo é, no mínimo, caricato.

Durante uma disputa, o atacante do Intercity levantou a bola e o defesa do Ibiza… agarrou-a. Até parecia um lance de râguebi!

O penálti foi assinalado e Álvaro Pérez fez o 3-1 final.

Ora veja: