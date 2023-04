O jogador de basquetebol do Valladolid, Sergio de La Fuente, manteve duas relações com duas mulheres durante o mesmo período de tempo. Por incrível que pareça, a situação só foi descoberta através de uma publicação feita nas redes sociais pela equipa que este representa.



O escândalo rebentou depois de o Valladolid ter congratulado o basquetebolista pelo nascimento da filha. De imediato, uma mulher, curiosamente casada com um ex-jogador do Valladolid, respondeu à publicação, afirmando que De La Fuente estava noivo da sua irmã.



«Que surpresa! Este rapaz era noivo da minha irmã até ontem. Estavam juntos há três anos. Que seja muito feliz e que viva o poliamor», lê-se no comentário à publicação.



A publicação foi eliminada pouco depois, mas o que era segredo deixou de o ser: Sergio de La Fuente manteve mesmo duas relações com duas mulheres no mesmo período de tempo.