Os campeões Golden State Warriors e os Los Angeles Clippers garantiram presença nos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) na última madrugada, enquanto os Los Angeles Lakers foram relegados para o play in.

Começamos pela Conferência Oeste, onde os Warriors não arriscaram e conseguiram o apuramento direto com um triunfo folgado diante dos Portland Trailblazers (157-101), com 55 pontos marcados no primeiro período, um novo recorde da NBA.

Stephen Curry somou 26 pontos e outros três atletas chegaram às duas dezenas de pontos no jogo em que os Warriors marcaram encontro com os Sacramento Kings, do português Neemias Queta na fase a eliminar.

Apesar da qualificação, os Warriors acabaram atrás dos Clippers que ficaram em quinto na conferência Oeste ao baterem os Phoenix Suns por uma diferença de cinco pontos (119-114), seguindo em frente para reencontrar o mesmo adversário de domingo na próxima fase.

Além disso, a equipa de Los Angeles empurrou os vizinhos rivais da cidade, os Lakers, de Lebron James, para os play ins, apesar dos 36 pontos da esterla norte-americana na vitória ante os Utah Jazz (128-117).

No play in, os Lakers vão defrontar os Minnesota Timberwolves, que venceram os New Orleans Pelicans (113-108) numa partida marcada pela agressão de Rudy Gobert ao colega de equipa Kyle Anderson.

O quadro desta fase preliminar fica completo com um jogo entre os Pelicans e os Oklahoma City Thunder, na conferência oeste, enquanto a leste serão os Atlanta Hawks a bater-se com os Miami Heat, enquanto os Chicago Bulls medem forças com os Toronto Raptors.

Nos play offs, estavam já definidos jogos entre os Philadelphia 76ers e os Brooklyn Nets e os Cleveland Cavaliers contra os New York Knicks, com Milwaukee Bucks e Boston Celtics à espera de adversários, a leste.

A Oeste, esperam por adversário os Memphis Grizzlies e o vencedor da região, os Denver Nuggets.

O play in decorre de terça-feira a sexta-feira, com os play-offs a arrancarem no sábado e as finais marcadas para o mês de junho.