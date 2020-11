Um tribunal sul-coreano condenou o promotor de um jogo de exibição da Juventus ao pagamento de indemnizações a 162 espectadores.

Na origem desta decisão está... Cristiano Ronaldo e tudo aconteceu porque o avançado português não foi utilizado nessa partida, ao contrário do que havia sido anunciado pela The Fasta, a empresa que organizou o evento e que arrecadou 4,4 milhões de euros com a venda de bilhetes.

Os 162 espectadores queixaram-se à Justiça de publicidade enganosa e o Tribunal Distrital Central de Seul considerou que 'o réu tinha a obrigação contratual de garantir que Ronaldo jogasse, exceto em circunstâncias imprevistas'.

Ora, Ronaldo esteve todo o jogo no banco durante essa partida realizada em julho de 2019 contra uma seleção dos melhores jogadores do campeonato sul-coreano e que terminou com um empate a três golos.

Assim, a empresa promotora do evento terá de devolver metade do preço do bilhete às 162 pessoas que deram entrada com ações judiciais e que vão receber, cada uma, o equivalente a 38 euros.

Recorde-se que em fevereiro a justiça coreana já tinha condenado o promotor a indemnizar em 280 euros dois dos cerca de 65 mil adeptos que assistiram à partida.