No último domingo, Stefano Turati enfrentou o clube do coração, o Inter, na visita do Frosinone ao Giuseppe Meazza. O guarda-redes é adepto assumido dos nerazzurri e já foi visto em vários jogos no meio da claque «Curva Nord».



No ano passado, já com a promoção dos ciociari à Serie A assegurada, o guardião viajou até Roma para assistir à final da Taça de Itália entre Inter e Fiorentina. Sem camisola e no meio da claque do Inter, Turati foi «apanhado» pelas câmaras de televisão e as imagens tornaram-se virais nas redes sociais.



«O meu sonho é ser capitão do Inter», admitiu, numa entrevista recente e nem mesmo o facto de ter sido dispensado pelo clube durante a adolescência, esmoreceu a paixão.



Apesar de nunca ter jogado no Inter, o futebolista de 22 anos já se sentiu como um jogador nerazzurro: no primeiro jogo contra o clube do coração, ouviu a «Curva Nord» dedicar-lhe a música «uno di noi» (um de nós).



🏟️ #InterFrosinone - #Turati nel secondo tempo sotto la Curva Nord che canta: "Turati uno di noi". Il portiere del Frosinone, tifoso nerazzurro, ringrazia salutando con un gesto della mano i supporters della curva interista 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 12, 2023

Lembre-se que o Inter bateu o Frosinone por 2-0 com um golaço de Di Marco que Turati dificilmente esquecerá.