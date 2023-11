A dúvida pode até perdurar, sobre a real intenção de Federico Dimarco: queria cruzar ou atirar à baliza? Visto o golo muitas vezes – e não é um esforço fazê-lo – parece mesmo que o golo foi intencional.

A verdade é que o lateral esquerdo do Inter de Milão fez um golo monumental, com um remate junto à linha lateral que resultou num chapéu perfeito ao guarda-redes Turati.

Aconteceu aos 43 minutos e abriu caminho para a vitória do Inter, que, dessa forma, segurou a liderança da Série A, depois do triunfo da Juventus sobre o Cagliari, no sábado.

A segunda parte abriu com uma grande penalidade para o Inter, que o turco Çalhanoglu converteu. A partir daí, a capacidade de reação do Frosinone foi testada. Atacou mais, mas esbarrou na qualidade defensiva do Inter e a vitória da equipa da casa não esteve em causa.

Simone Inzaghi vai, como pretendia, para a paragem competitiva motivada pelos jogos das seleções instalado no primeiro lugar, tendo um ponto de vantagem sobre a Juventus.

O primeiro jogo, depois da pausa internacional, é precisamente o ‘derby de Itália’, ou seja, a visita à ‘Juve’, em Turim, no final do mês.