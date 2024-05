Cenas lamentáveis em Istambul. O jogo 4 dos quartos de final da Euroliga terminou com confrontos entre adeptos do Fenerbahçe e a equipa do Mónaco.

A equipa monegasca venceu na Turquia (65-62), empatando a eliminatória (2-2), mas o resultado deixou os adeptos turcos em polvorosa, tendo alguns mesmo saltado das bancadas para invadir o terreno de jogo e atacar os jogadores visitantes.

Os ânimos já haviam aquecido durante o jogo, com provocações e insultos vindas da bancada para Alpha Diallo, jogador do Mónaco. O extremo norte-americano foi ameaçado com um gesto a apontar para a garganta por um adepto na primeira fila, a 18 segundos do fim, o que terá precipitado o caos que veio a seguir-se.