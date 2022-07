O jogo de preparação entre o Atlético de Madrid e o Numância foi pródigo em episódios insólitos. Além do guarda-redes da equipa B dos colchoneros que se estreou pela equipa principal como avançado, o encontro teve outro momento caricato a envolver Koke.



Com 4-0 no marcador a favor da equipa de Simeone, o capitão do Atleti preparava-se para bater um pontapé de canto quando aceitou tirar uma 'selfie' com um adepto que se encontrava junto à linha lateral. Um momento invulgar que certamente fez o dia ao jovem adepto.



Ora veja: