A final da Taça checa entre Viktoria Plzen e Sparta Praga acabou com confrontos entre adeptos das duas equipas em pleno relvado.



O emblema da capital da Chéquia fez a «dobradinha» ao vencer por 2-1 com o golo do triunfo a ser anotado por Birmancevic no período de descontos já depois de o Plzen ter ficado reduzido a dez elementos. Assim que soou o apito final, adeptos das duas equipas invadiram o relvado e envolveram-se em confrontos.



Cenas lamentáveis, no fundo.



Veja:

