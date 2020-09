No último sábado um grupo de aproximadamente 40 adeptos invadiram o treino do Figueirense e atirou rojões, um tipo de fogo de artifício muito popular no Brasil, e agrediu membros do plantel e da equipa técnica.



«Nunca vi nada igual a isso na minha carreira. Foi assustador. Eles não vieram para conversar, já chegaram a querer briga e atirando os rojões em direção aos nossos pés», disse um jogador que não se identificou, citado pela ESPN.



O descontentamento desta facção de adeptos surge após o clube ter perdido o terceiro jogo consecutivo. A polícia foi chamada ao local e retirou os adeptos do estádio do clube de Santa Catarina.



O momento em que os adeptos entraram no relvado do estádio:



Em comunicado, o Figueirense informou que 34 jogadores treinavam durante a invasão e que houve feridos leves, mas que todos foram tratados pelo departamento médico do clube, que soltou uma nota oficial.