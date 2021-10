Cenas lamentáveis aconteceram no duelo entre o Spartak Trnava e o Slovan Bratislava, da 11.ª jornada da Liga da Eslováquia.



Os adeptos das duas equipas invadiram o relvado e envolveram-se em cenas de pancadaria. Os jogadores foram recolhendo aos balneários enquanto os adeptos dos dois emblemas se agrediam no relvado.



O jogo foi suspenso aos 16 minutos e acabou por não ser reatado devido a questões de segurança. Por mais descrições que se façam, o melhor mesmo é ver os vídeos.



As imagens das cenas de pancadaria no clássico do futebol eslovaco: