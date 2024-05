Chama-se Mateo Apolonio e acaba de fazer história no futebol da Argentina ao subir ao relvado, num jogo da Taça da Argentina, com apenas 14 anos, batendo um recorde que ainda pertencia a Kun Aguero.

Aconteceu aos 84 minutos da receção do Desportivo Riestra ao Newells Old Boys. O jovem lateral esquerdo, com 14 anos e 29 dias, começou o jogo no banco, mas foi chamado pelo treinador na parte final do jogo, quando a sua equipa já perdia por 1-0.

Ao pisar o relvado, Apolonio passou a ser o jogador mais jovem num jogo profissional na Argentina, superando a antiga marca estabelecida por Kun Aguero que se tinha estreado, em 2003, com a camisola do Independiente, com 15 anos e 35 dias de idade.

No final do jogo, o treinador do Riestra, Cristian Fabbiani, explicou a opção de apostar no jovem da formação por uma questão de gestão do plantel principal, considerando que a prioridade da equipa passa pelo campeonato principal.

Um dia inesquecível para o adolescente de 14 anos. «Estava na sala da minha casa, subi e meu pai estava a chorar. Não percebi o que estava a acontecer e ele disse-me que eu estava convocado para a Primeira Divisão. Fiquei nervoso o dia todo nervoso, a tremer», contou Apolonio ao Diário Olé.

O Deportivo Riestra perdeu o jogo por 1-0 e foi afastado da Taça da Argentina, mas deixou uma nova marca no futebol argentino.

Veja aqui o momento em que Apolonio subiu ao relvado: