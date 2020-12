Domagoj Vida fez um golaço de calcanhar na goleada do Besiktas ao Erzurum BB (4-0), no passado domingo. As águias negras não perderam tempo e esta segunda-feira publicaram um vídeo do golo, pedindo que o internacional croata vença o Prémio Puskas 2021.



Refira-se que o ex-FC Porto Aboubakar bisou e o outro golo foi anotado por N'Koudou.



Veja o golo de calcanhar de Vida: