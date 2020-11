Era um jogo crucial para não perder o rasto do pódio da tabela e o Besiktas passou com distinção, num duelo frenético que terminou com vitória no duelo com o vizinho Fenerbahçe, em Istambul, por 4-3, em jogo da 10.ª jornada da I Liga turca, este domingo.

O ex-FC Porto Vincent Aboubakar bisou, tendo feito os dois primeiros golos do encontro, aos quatro e 20 minutos. A equipa da casa respondeu ao minuto 37, pelo experiente avançado de 35 anos, Papiss Cissé.

Mais golos só na segunda parte e primeiro para o Besiktas, que fez o 1-3 no marcador em inferioridade numérica. Larin viu o segundo amarelo e foi expulso ao minuto 50, mas Uysal fez o terceiro da equipa logo a seguir (54m). Ozan Tufan relançou o Fenerbahçe aos 68 minutos, mas N’Sakala deu praticamente a sentença com o 2-4 aos 88 minutos. Tufan ainda bisou para o Fenerbahçe na compensação, de penálti, mas não chegou para evitar o desaire.

Aboubakar leva quatro golos em sete jogos oficiais pelo clube, em 2020/2021. O Besiktas tem agora 16 pontos e está no quarto lugar, com menos um jogo que o Fenerbahçe, que é terceiro, com 20 pontos.

Em bom plano está também o Alanyaspor do português Marafona: o guardião foi titular na vitória por 1-0 deste domingo ante o Konyaspor e é líder, com 23 pontos e ainda menos um jogo. O Galatasaray é segundo, com 20 pontos.