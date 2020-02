A transferência do Leganés para o Barcelona representou para Martin Braithwaite um enorme salto na carreira.

Cumprindo a tradição do clube blaugrana, o internacional dinamarquês foi apresentado à imprensa no relvado, onde deu os primeiros toques com a nova camisola.

Só que o primeiro «cheirinho» de Braithwaite não correspondeu propriamente às expetativas. Tentou um malabarismo, sem sucesso, repetiu a tentativa e voltou a falhar, num momento caricato protagonizado em pleno Camp Nou.

Estará já a acusar a pressão?

Veja o vídeo: