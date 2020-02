E o prémio para melhor interpretação dramática vai para: Ryab Babel!

Isso, e também uma menção honrosa para o momento mais cómico da jornada da Liga Europa.

Expliquemos: na vitória do Getafe frente ao Ajax, Nyom caiu num lance com Babel. O árbitro ainda fez um compasso de espera, mas acabou por assinalar falta do internacional holandês e até mostrar-lhe um cartão amarelo.

E qual foi então a reação de Babel? Atirou-se ao chão e imitou as queixas de Nyom. Mais: quando o adversário se levantou a coxear, Babel colocou-se também ao seu lado a imitar as dificuldades de Nyom.

Absolutamente imperdível: