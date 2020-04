Mesmo com a pandemia mundial de Covid-19, o campeonato da Bielorrússia não foi interrompido. Continua a jogar-se à bola e com público nas bancadas. Porém, como os adeptos não enchem os estádios com medo de serem infetados, o Dínamo Brest decidiu colocar... manequins nas bancadas.



Os adeptos podem comprar bilhetes virtuais de forma a terem o seu rosto nos manequins. Incrível!



Veja o vídeo associado ao artigo.