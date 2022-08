Dele Alli foi anunciado de forma caricata como reforço do Besiktas.



No vídeo de apresentação, o clube turco fez uma montagem do internacional inglês a chegar ao estádio numa nave espacial. A publicação rapidamente se tornou viral nas redes sociais.



Alli, de 26 anos, chega às Águias Negras por empréstimo do Everton.



Veja o vídeo: