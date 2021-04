No último fim de semana Di María teve um daqueles momentos de magia a que já habituou os adeptos de futebol, com uma assistência ‘de letra’ que é quase assinatura do ex-Benfica.

Contudo, a ‘rabona’ como é chamada pelos adeptos hispânicos, não é exclusividade de Di María no Paris Saint-Germain, como mostrou Leandro Paredes nesta sexta-feira.

O médio argentino mostrou que naquela arte não fica a dever nada ao compatriota e marcou um golaço muito celebrado pelos companheiros e que promete deixar todos de boca aberta, tendo em conta o ângulo em que foi executado.