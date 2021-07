O nome Anders Andersson dirá certamente algo a vários adeptos portugueses.

O esforçado antigo médio internacional sueco jogou três épocas no Benfica e mais duas no Belenenses, no início dos anos 2000.

Agora, Andersson é comentador televisivo e, neste sábado, foi nesse papel que foi ‘atacado’ pelo sistema de rega antes do jogo entre o Norrkoping e o Malmo.

Andersson e mais três colegas sofreram um banho inesperado, com o antigo jogador ainda a tentar aguentar-se em frente das câmaras juntamente com uma colega, mas a ceder perante o aumento da intensidade da água.