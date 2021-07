O falhanço do ano pode ter ficado registado na última madrugada na Argentina depois de Nicolas Rainier ter desperdiçado um golo de baliza aberta em tempo de compensação.

Já se jogava o tempo de compensação quando Rainier, avançado do Argentino Juniors, intercetou um mau atraso para o guarda-redes do Newells Old Boys, mas, depois de ficar com a baliza à sua mercê, atirou de forma inesperada por cima da barra.

Um golo feito que se esfumou nos pés do jogador que levou as mãos à cabeça, incrédulo com a trajetória que a bola tomou.

Felizmente, para Ranier, a sua equipa já vencia por 1-0 e acabou mesmo por arrecadar os três pontos em jogo da segunda jornada do campeonato argentino.

