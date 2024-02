Lenda do Manchester United, um dos maiores rivais do Arsenal, Rio Ferdinand viajou para o Porto num avião cheio de adeptos dos Gunners, que nesta quarta-feira defrontam o FC Porto no Dragão para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O ex-futebolista, hoje comentador televisivo, pegou no intercomunicador do avião da companhia Ryanair, companhia low cost irlandesa, e dirigiu-se aos apoiantes da equipa inglesa para lhes deixar duas mensagem. Começou por dizer que era um prazer viajar com adeptos do Arsenal e depois aproveitou a oportunidade para dizer que Bukayo Saka, craque do Arsenal e também da seleção inglesa, é um jogador fantástico mas ainda não é de classe mundial: «Ele vai ser um dia, mas ainda não é!»

Uma opinião discutível mas que, ainda assim, foi recebida com fair play e muitos risos à mistura.