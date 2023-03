Se ficou impressionado com o golo do Pote frente ao Arsenal, então tem de ver este que chega do Chile e resulta de um pontapé de baliza. É raro os guarda-redes marcarem golos, mas aconteceu na vitória do Cobresal sobre o Colo Colo por 3-1.

A equipa da casa já vencia por 2-0 quando Leandro Requena, o guarda-redes do Cobresal, marcou um pontapé de baliza longo, com a canhota, levando a bola para o outro lado do campo.

O guarda-redes do Colo Colo estava claramente adiantado, ainda tentou chegar à bola, mas deve ter-se lembrado que estava fora da área, tirou a mão, deixou a bola escapar e depois foi na sua perseguição. Tarde demais…

Brayan Cortes não conseguiu, depois, esconder a desilusão pelo terrível erro que cometeu, enquanto, do lado contrário, Requena era abraçado por todos os companheiros.

Ora veja: