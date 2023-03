A comemoração de um golo de Aloísio Boi Bandido no Campeonato Mineiro tornou-se viral nas redes sociais, pela forma viril como o possante avançado festejou, com um carrinho sobre os companheiros de equipa e ainda agressões ao treinador da própria equipa. De loucos!

O América Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-1 no segundo jogo da meia-final do Estadual de Minas Gerais e garantiu a presença na final que vai decidir o título, mas o motivo desta notícia é apenas o primeiro golo.

Aloísio Boi Bandido abriu o marcador, na marcação de um livre, com um forte remate que «furou» a barreira montada pelo Cruzeiro. O avançado saiu disparado na direção do banco do América, fez um carrinho sobre os companheiros que estavam ali de pé e, mal levantou-se, atirou-se ao treinador Vagner Mancini a soco. Está justificada a alcunha de Boi Bandido.

Melhor do que qualquer descrição, são mesmas as imagens desta invulgar comemoração: