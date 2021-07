Os jogos de lendas proporcionam sempre momentos que vão para além do futebol.

E isso voltou a acontecer no superclássico de glórias do Real Madrid com o Barcelona, que se disputou na terça-feira.

Um dos protagonistas foi o português Luís Figo que, instantes antes do início da partida arranjou forma de ‘envergonhar’ Roberto Carlos.

O português trocou a criança que ia entrar em campo com o brasileiro por um jovem maior do que o antigo lateral-esquerdo, provocando muitas gargalhadas, sobretudo no próprio Roberto Carlos.

Veja o momento hilariante: