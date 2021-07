Luis Figo foi a primeira personalidade visada por Florentino Pérez a falar sobre os áudios do presidente do Real Madrid.

O dirigente espanhol disse que Figo era quem lixava o balneário dos merengues e no final do jogo entre as lendas do Real Madrid e do Barcelona, em Israel, o antigo capitão da seleção portuguesa abordou o tema.

«Numa conversa privada pode haver expressões que estão fora de contexto. Tive a oportunidade de falar com ele e ele desculpou-se comigo, por isso é um assunto encerrado», disse Figo, citado pela Marca.

«Se falei com ele depois dos áudios saírem? Sim, mas é uma conversa privada e ele desculpou-se, para mim é um assunto encerrado», concluiu.

Nos áudios, o atual presidente do Real Madrid visou ainda Cristiano Ronaldo e José Mourinho, para além do FC Porto e de Jorge Mendes, o que levou, inclusive, a uma carta escrita ao presidente portista Pinto da Costa.