Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, enviou uma carta ao homólogo do FC Porto, Pinto da Costa, a esclarecer as gravações áudio divulgadas pelo jornal «El Confidencial».



O dirigente espanhol tinha afirmado que o histórico presidente portista e Jorge Mendes levavam o dinheiro para a Suíça, acrescentado que os negócios com ambos «eram estranhos». Ora, na carta divulgada pelos dragões, Florentino Pérez sublinha que a gravação foi realizada de forma «ilícita e ilegal» e publicada de «maneira descontextualizada e absolutamente manipulada».



Leia a carta na íntegra:

Estimado Presidente:



Escrevo-lhe para informá-lo sobre a publicação de uma gravação que foi realizada por um jornalista de forma ilícita e ilegal e que foi publicada por um meio de comunicação de maneira descontextualizada e absolutamente manipulada.



Como sabemos, todos os processos de negociação em que participaram os nossos clubes, com a intervenção do Senhor Jorge Mendes em alguns deles, foram levados a cabo com máxima honestidade e transparência.



Foi sempre assim graças à sua seriedade e profissionalismo como Presidente de um clube tão prestigiado e amigo, e à do Senhor Jorge Mendes nas negociações em que interveio.



Estou convencido de que tanto a nossa amizade pessoal como a magnífica relação institucional entre os nossos clubes estão acima destas manipulações, que já coloquei nas mãos dos meus advogados.



Um forte abraço,



Florentino Pérez”