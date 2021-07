Os áudios do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, revelados esta quarta-feira pelo jornal «El Confidencial», apanham também o dirigente a comentar os negócios entre o empresário Jorge Mendes e o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, nomeadamente a transferência de Pepe do FC Porto para os espanhóis, em 2007.

Em julho desse ano, Pepe mudou-se para o clube da capital de Espanha, num negócio oficializado por 30 milhões de euros e feito no mandato de Ramón Calderón.

«Que os 30 milhões [de euros] saíram daqui e acabaram ali, é certo. Agora, há que ver a sede do banco deles. Isso é com Jorge Mendes, representante do presidente do FC Porto. Com ele, é tudo estranho. O Mendes e ele [Pinto da Costa] sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich, dono do Chelsea] com Mourinho, com [Ricardo] Carvalho, com [Paulo] Ferreira… e esse dinheiro levam-no para a Suíça. Têm de dar-nos a pista dessa conta na Suíça», terá denunciado Florentino, aqui visando as mudanças do técnico português e dos dois defesas lusos do FC Porto para o Chelsea, em 2004.

Esta quarta-feira, os novos áudios revelam ainda Florentino a criticar os portugueses Cristiano Ronaldo, José Mourinho e Fábio Coentrão.