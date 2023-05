Santiago Ramírez marcou, na última segunda-feira, um golo que jamais esquecerá. O guarda-redes do Atlético Morelia marcou de baliza a baliza e confirmou o apuramento da sua equipa para a final do Clausura do país frente ao Celaya.



Perante a desvantagem na eliminatória, a equipa da casa fez subir o seu guardião à área contrária para um pontapé de canto. Era, no fundo, o tudo por tudo para conseguir igualar a eliminatória. O canto não foi bem cobrado e a bola acabou nas mãos de Santiago Ramírez que marcou um golo incrível, talvez o golo da carreira.



O jogo terminou com a vitória do Atlético Morelia por 3-1.



Veja: