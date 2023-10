Hernanes, antigo internacional brasileiro, que fez carreira em Itália, regressou agora ao ativo, aos 38 anos, depois de ter pendurado as botas há quase dois anos, para jogar com a camisola do Sales, do sétimo escalão do futebol italiano. Estreou-se com um golo e festejou como se fosse o primeiro da carreira.

Formado no São Paulo, o médio brasileiro protagonizou uma carreira sólida no futebol italiano, representando sucessivamente a Lazio (2010 a 2013), Inter Milão (2013 a 2015) e Juventus (2015/16). Já na parte final da carreira, jogou também na China, ao serviço do Hebei, antes de regressar ao São Paulo onde fez mais três temporadas, antes de representar o Sport, em 2021.

Depois do Sport, Hernanes anunciou o final da carreira, mas depois de dois anos na «reforma», Hernanes não resistiu a uma proposta para regressar a Itália, para jogar ao serviço do modesto Sales.

A estreia de Hernanes, que no Brasil também é conhecido como o «profeta», ficou assinalada com um golo, celebrado com saltos mortais e grande alegria. Hernanes está de volta e está feliz.

Ora veja: