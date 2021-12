O Athletico Paranaense-Atlético Mineiro, da 2.ª mão da final da Taça do Brasil, ficou marcado por uma acesa troca de palavras entre Hulk e Pedro Henrique, defesa da equipa da casa.

Segundo a imprensa brasileira, o ex-avançado do FC Porto foi pedir satisfações ao adversário após uma disputa de bola. «Jogou onde? Respeita a minha história», pode perceber-se num curto vídeo que está a circular nas redes sociais.

Em resposta, ao ex-FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG, o defesa da antiga equipa do treinador português António Oliveira... aplaudiu, talvez como impressionado com a trajetória de Hulk em campeonatos periféricos.

Pedro Henrique tem 26 anos e antes de atuar no Athletico Paranaense representou o Corinthians.

Um bate-boca animado. Bem mais do que a final da Taça do Brasil, vencida pelo Atlético Mineiro com um agregado de 6-1 na soma das duas mãos.