A festa do Atlético Madrid começou no interior do Estádio Jose Zorrilla e acabou por prolongar-se para o exterior do recinto onde se concentraram milhares de adeptos colchoneros a festejar o primeiro título nos últimos sete anos.

Alguns jogadores arriscaram festejar entre os «hinchas», entre os quais João Félix que acabou por ser engolido por uma multidão de colchoneros eufóricos.

O internacional português procurava seguir os companheiros, até junto do autocarro, mas foi travado por dezenas de adeptos que procuravam chegar perto do craque que teve mesmo de baixar a cabeça, tantas eram as mãos a querer chegar-lhe ao cabelo.

Ora veja: