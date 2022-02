O jogo entre Udinese e Torino, neste fim de semana, ficou marcado por um episódio caricato nos minutos iniciais da segunda parte.

Ainda com 0-0 no marcador (Udinese acabou por vencer por 2-0), Alessandro Buongiorno apresentou queixas musculares e recebeu indicação para ser substituído.

À «bica» por cartões, o defesa-central do Torino tentou ver ali uma cartolina amarela que lhe permitisse cumprir castigo no jogo seguinte com o Veneza - que provavelmente já falharia por lesão - mas também colocar-se disciplinarmente a salvo para o dérbi com a Juventus daqui a duas jornadas.

Buongiorno tirou a camisola ainda dentro do relvado e fez questão de alertar o árbitro para a infração que estava a cometer. Como se não bastasse, e como é possível ver pela forma como gesticula, pediu mesmo o cartão amarelo. Antonio Rapuano, o árbitro, ainda ensaiou um sprint na direção do jogador, mas acabou mesmo por indicar-lhe apenas o caminho para fora das quatro linhas sem o sancionar.

Veja o momento inusitado: