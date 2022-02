O Lille foi goleado em casa pelo poderoso Paris Saint Germain, por 5-1, no passado domingo, num jogo em que Danilo Pereira bisou, mas foi Angel Gomes que ficou com uma recordação para o resto da vida. O antigo jogador inglês do Boavista entrou para jogar nos últimos vinte minutos e no final do jogo foi surpreendido por Lionel Messi.

A camisola do craque argentino é das mais solicitadas pelos adversários. Arriscamos mesmo a dizer que não há um jogo em que Messi não acabe por oferecer a camisola, normalmente ao jogador mais rápido a chegar a ele depois do apito final. Desta vez foi Angel Gomes, jovem talentoso de 21 anos do Lille, que, mal acabou o jogo, fez o habitual pedido que o argentino ouve em todos os jogos.

Já no interior do túnel, Messi satisfez o pedido do jovem inglês, tirou a camisola e ofereceu-a Angel Gomes. Estava feito. O jovem inglês, satisfeito da vida, já ia virar costas, certamente para mostrar o «troféu» aos companheiros quando foi surpreendido por Messi que, em troca, queria ficar com a camisola dele. Uma honra que Angel Gomes satisfez de imediato. Agora, além da camisola de Messi, tem uma história para contar aos netos: Messi também tem a camisola dele.

Ora veja (a partir do terceiro minuto):