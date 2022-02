Alguns adeptos do Racing Avellaneda viveram na quarta-feira um momento, no mínimo, insólito.

Os que ficaram posicionados na bancada inferior de um dos todos foram atingidos por o que achavam ser «uma areia» que se estaria a desprender da bancada superior.

Porém, mais tarde perceberam que a tal «areia» era, afinal… as cinzas de um defunto.

Isso mesmo ficou comprovamos com um vídeo filmado na bancada superior e um pedaço de cartão do ‘Crematório Burzaco’ que permitiu ficar a saber-se que as cinzas eram de Alejandro Alvaréz.

Segundo escreve a imprensa argentina, terá sido um familiar do defunto a lançar as cinzas do ex-adepto, que pediu para que os seus restos mortais fossem lançados no estádio do clube do coração.