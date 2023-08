O campeonato ucraniano está envolto em controvérsia depois de um lance muito polémico no empate do Shakhtar Donetsk no terreno do Veres Rivne (1-1), em jogo da segunda jornada do campeonato local.

Aconteceu já perto do intervalo, na sequência de um livre favorável à equipa de Donetsk, numa das quinas da área. O árbitro aproximou-se do local onde ia ser marcado o livre, mostrou o apito a Matvienko, mas, logo que saiu da frente, o jogador do Shakhtar atirou direto para a baliza.

Um pontapé que surpreendeu toda a gente, incluindo os companheiros de equipa, mas, sobretudo, os adversários que ainda se preparavam para fazer uma barreira. O árbitro acabou por apontar para o círculo central gerando fortes protestos da equipa da casa. Bondarenko, um dos mais inconformados, acabou mesmo por ser expulso com vermelho direto.

O Veres Rivne acabou por chegar ao empate, na segunda parte, com um golo de Yevheniy Shevechenko, mas a controvérsia continua a dar que falar nas redes sociais.

Ora veja: