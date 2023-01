Depois da enorme prova de amor ao Depor, Lucas Pérez teve uma receção apoteótica no regresso ao Riazor.



Segunda o jornal «La Voz de Galicia», mais de seis mil adeptos do emblema da Corunha estiveram presentes para assistir à apresentação do jogador de 34 anos. O espanhol retribuiu o carinho e tirou fotografias com os adeptos, beijou o escudo do Depor e ofereceu bolas com autógrafos.



«Não sou uma estrela, sou o Lucas. A única coisa que quero é ser feliz. Pôde acontecer agora. Temos de trabalhar muito. Faz-me feliz sentir este apoio. Esta não é a equipa do Lucas, é a equipa da cidade. Venho para ajudar. Não o salvador. Nem que venha eu ou o Messi vamos subir», frisou, em declarações aos jornalistas.





Veja a receção incrível de Lucas Pérez no Riazor: