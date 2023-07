Impressionante a homenagem do Vissel Kobe a Andrés Iniesta depois do antigo internacional espanhol ter realizado, este sábado, o último jogo pela equipa japonesa que representou ao longo dos últimos cinco anos.

Uma homenagem incrível com as bancadas praticamente cheias para um mosaico impressionante com o número 8 utilizado pelo jogador nos últimos anos em plano de destaque [veja o vídeo abaixo].

Iniesta já tinha sido alvo de uma homenagem, no passado dia 6, num jogo entre o Vissel Kobe e o Barcelona, mas o último jogo foi apenas este sábado, um pretexto para mais uma homenagem.

Uma homenagem emotiva para os adeptos e, acima de tudo, para o jogador que, ao longo dos últimos cinco anos, disputou um total de 134 jogos, marcou 26 golos e fez 25 assistências ao serviço da equipa de Kobe.

No último jogo, este sábado, Iniesta foi titular no empate diante do Consadole Sapporo (1-1) na liga japonesa. No final do jogo, o experiente jogador, de 39 anos, anunciou que pretende «continuar a jogar», mas não foi claro quanto ao seu futuro. «Sempre acreditei que me ia retirar aqui, era o desejo de todos», destacou numa conferência de imprensa emotiva já depois do último jogo no Japão.

As imagens da impressionante homenagem a Iniesta: