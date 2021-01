Há um prodígio brasileiro de apenas oito anos que está a dar o que falar no Brasil, mas um pouco por todo o mundo também.

Chama-se Kauan Basile, tem apenas oito anos e joga futsal no Santos.

De acordo com a empresa que lhe faz o agenciamento, Kauan tornou-se no jogador mais jovem de sempre a assinar um contrato com a Nike, ultrapassando grandes nomes do futebol internacional.

Rodrygo (11 anos), Neymar (13 anos), Fredy Adu (13 anos) e Messi (15 anos) eram os jogadores que, até ao momento, tinham assinado contrato de patrocínio com a Nike mais novos.

De referir que Kauan é filho de Andrezinho, avançado que brilhou no Corinthians dos anos 90 e bisneto de Olavo Barbosa ‘Nena’, jogador que brilhou no Internacional de Porto Alegre e na Portuguesa, nos anos 40 e 50.

Veja como joga Kauan Basile: