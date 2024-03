O embate entre o Baraúnas e o América-RN, do Campeonato Potiguar, no Brasil, acabou sem golos, mas contou com um lance bizarro que acabou por ditar duas expulsões.

Aconteceu ao minuto 73, quando o avançado Léo Bahia, do Baraúnas, numa disputa de bola com Rafael Jansen, acabou às cavalitas do adversário. Podia ter sido apenas um momento caricato, mas o jogador, assim que se viu em cima do rival, simulou que estava a cavalgar.

Obviamente, deu confusão. A vítima não gostou de ser equiparada a um equídeo e procurou agredir Léo Bahia, dando início a um enorme «sururu» no relvado, resolvido depois pelo árbitro, com a expulsão dos dois protagonistas.

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais. Ora veja: