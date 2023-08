O Santos venceu o Grémio com uma reviravolta por 2-1, em jogo da 20.ª jornada do Brasileirão, num jogo que fica marcado pelo estranho efeito da bola no lance do golo da vitória.

Os visitantes marcaram primeiro, logo a abrir a segunda parte, por Cristaldo, mas a equipa paulista acabou por empatar, aos 63 minutos, por Leonardo, e acabou mesmo por reclamar a vitória, com um golo de Julio Furch sobre o minuto 90.

Este golo resultou de uma bola traiçoeira que deixou os jogadores do Grémio fora do lance. Uma bola bombeada que parecia encaminhar-se para a liga lateral, Ferreira, o jogador mais próximo do Grémio, desistiu do lance, mas a bola, com efeito, ao bater no relvado, em vez de sair, voltou para o interior do relvado, permitindo a Mendonza sair disparado e cruzar com uma trivela.

A bola acabou por chegar a Julio Furch que atirou a contar.

Ora veja este estranho lance: