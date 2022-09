Dois jogadores do FK Slovan Most Pri, do quarto escalão do futebol da Eslováquia, procuraram introduzir uma inovação nos pontapés de canto, no decorrer do jogo com o TJ Rovinka, mas o árbitro não permitiu.

Na sequência de um pontapé de canto, um dos «artistas» procurou colocar-se às cavalitas do companheiro, na tentativa de ganhar altura em relação aos adversários, mas o árbitro apitou e só reatou o jogo quando os dois jogadores voltaram a colocar os pés no relvado.

Ora veja esta ousadia: